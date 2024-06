4 características do cachorro da raça boston terrier 

O boston terrier, também conhecido como o “cavalheiro americano”, é uma raça originada nos Estados Unidos no final do século XIX. Como o próprio nome sugere, sua criação começou em Boston, Massachusetts, a partir do cruzamento entre buldogues e terriers ingleses, com o objetivo de desenvolver um cão pequeno, musculoso e de temperamento equilibrado. Rapidamente ele ganhou popularidade entre os norte-americanos devido ao seu porte elegante, personalidade amigável e adaptabilidade a diferentes ambientes urbanos.