A festa junina, uma das tradições mais queridas do Brasil, traz consigo música, danças, comidas típicas e, acima de tudo, muita fé. No coração dessa celebração, encontram-se três santos que, cada um à sua maneira, deixaram um legado espiritual profundo. As festividades, que iluminam as noites de junho com fogueiras e alegria, dedicam-se a Santo Antônio, São João e São Pedro, figuras que trouxeram bênçãos e milagres para o povo.