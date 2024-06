3 livros para ler com as crianças nas férias

Divulgado pelo Ministério da Saúde no final de 2023, um estudo realizado pelo Projeto Pipas (Primeira Infância Para Adultos Saudáveis) com crianças menores de 5 anos mostrou que 24% delas não têm livro infantil ou de figuras em casa. A pesquisa também indicou que 33% dos participantes passam mais de duas horas por dia em frente a telas de TV, tablet ou smartphone. O levantamento considerou dados de mais de 13 mil crianças, de 0 a 5 anos, em 13 capitais brasileiras e no Distrito Federal.