Durante o inverno, gripes, resfriados e outras doenças respiratórias são particularmente comuns devido às temperaturas mais baixas. O ar seco típico dessa estação resseca as mucosas do sistema respiratório, tornando-as mais vulneráveis à invasão de vírus e bactérias. Além disso, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados por mais tempo para se proteger do frio, o que facilita a transmissão de patógenos de uma pessoa para outra.