Áries é o primeiro signo do zodíaco. Seu elemento é o Fogo. Ele é regido pelo planeta Marte e rege a Casa 1 do Mapa Astral. Por ser o primeiro do zodíaco, representa o início. Corajosos, espontâneos, competitivos e entusiasmados, os arianos são pioneiros e costumam gostar de uma vida agitada.