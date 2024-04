O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças é um processo delicado que demanda uma avaliação minuciosa realizada por profissionais de saúde especializados. No entanto, muitas vezes, alguns sinais podem surgir nos primeiros anos de vida. Saber identificá-los pode ajudar no diagnóstico precoce, o que melhora a qualidade de vida dos pequenos.