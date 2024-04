A intolerância à lactose é uma condição caracterizada pela incapacidade do corpo em digerir completamente a lactose, um açúcar presente no leite e em seus derivados. Para muitas pessoas, isso pode representar um desafio na hora de preparar refeições. No entanto, com criatividade e algumas substituições simples, é possível desfrutar de pratos deliciosos sem comprometer a saúde.