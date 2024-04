As carnes, geralmente, estão presentes nos jantares dos brasileiros. Isso porque, além de serem ricas em proteínas e vitaminas, elas são fáceis de preparar, combinam com diferentes tipos de molhos e ajudam a economizar tempo na cozinha. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de carnes com molhos para você surpreender a família. Confira!