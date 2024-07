A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó anunciaram que vão casar no dia 3 de outubro. Desde então, a artista tem compartilhado com os fãs e seguidores detalhes dos preparativos para a cerimônia, como mostrou nesta quarta-feira (3), no Instagram, ao escolher docinhos para a festa com a irmã, Maiara.