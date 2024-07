Desabafo Notícia

Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, fala sobre problemas de saúde durante puerpério: "Vou sobreviver?"

Influenciadora disse que está com um quadro de anemia, cistite e pedras nos rins. No dia 9 de julho, ela deu à luz os gêmeos Angelina e Zion, frutos do relacionamento com o cantor sertanejo

22/07/2024 - 21h47min Atualizada em 22/07/2024 - 23h54min