O ator Zac Efron chamou a atenção dos fãs ao comentar sobre as gestações das colegas de High School Musical (2006), Ashley Tisdale e Vanessa Hudgens. No lançamento de seu novo filme, Um Assunto de Família (2024), na noite da última quinta-feira (13), o eterno intérprete de Troy Bolton foi questionado sobre o assunto e revelou o entusiasmo com a chegada dos bebês.