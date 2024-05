Camila Pudim, que viralizou nas redes sociais com a trend de maquiagem indiana, voltou a chamar a atenção ao publicar um vídeo semelhante, mas com o objetivo de pedir doações às vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A influenciadora compartilhou na noite de quarta-feira (8) no Instagram e no TikTok um conteúdo focado na diversidade brasileira, em que também ressalta a cultura gaúcha.