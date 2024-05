A atriz Mariana Derderián, que protagonizou a versão chilena da novela Floribella, perdeu o filho de seis anos em um incêndio deflagrado em sua casa, na madrugada de quinta-feira (9) em Santiago, no Chile. De acordo com a emissora local Chilevisión, a atriz acordou quando as chamas já se alastravam pela casa. Mariana conseguiu resgatar a filha mais velha, nove anos.