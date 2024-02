Glória Pires, 60 anos, participou do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga nesta sexta-feira (19). A atriz, que interpreta Irene em Terra Paixão, novela que terá o último capítulo exibido na noite desta sexta na RBS TV, falou sobre teatro e a rotina de treinos que ela compartilha com seus seguidores no Instagram.