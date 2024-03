Para celebrar a gastronomia da cidade do Rio Grande, no Extremo Sul do Estado, o Festival do Mar deste ano serve a tradicional anchova assada no espeto. O prato que é a marca da cultura local está sendo vendido no almoço e jantar. A expectativa dos organizadores é de que mais de 12 mil itens do pescado sejam servidos, acompanhado de pão e molho vinagrete.