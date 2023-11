A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou as listas dos cinco finalistas de cada categoria da 65ª edição do Prêmio Jabuti nesta terça-feira (21). Uma das mais tradicionais premiações literárias do país, teve mais de 4.245 obras inscritas neste ano, divididas em quatro eixos: literatura, não ficção, produção editorial e inovação.