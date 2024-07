Minions por todo lado Notícia

Confira a ordem cronológica da franquia "Meu Malvado Favorito" e onde assistir aos filmes

Contando com os dois spin-offs, a saga do vilão bonzinho Gru já conta com seis longas-metragens de animação; o mais recente capítulo chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira

03/07/2024 - 17h20min Atualizada em 03/07/2024 - 18h18min