O drama romântico Vidas Passadas começa nos anos 2000, com o espectador acompanhando a amizade quase romântica entre Nora Moon (Seung Ah Moon) e Hae Sung (Seung Min Yim) interrompida pela mudança da família da jovem para o Canadá por questões de trabalho do pai da menina. A partida de Nora provoca um afastamento dos dois por muitos anos. Após a infância e juventude no Canadá, Nora se muda para os Estados Unidos, onde sua vida vira de cabeça para baixo, reencontrando, através da internet, o seu amor de infância em várias e diferentes etapas de sua vida.