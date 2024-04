A Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333), localizada no campus central da UFRGS, exibe a partir desta segunda-feira (1]) até 12 de abril a mostra de filmes 60 anos do Golpe Militar: Tão Longe, Tão Perto. As sessões têm entrada franca e são abertas à comunidade em geral.