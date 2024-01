Nei Lisboa e banda sobem ao palco do Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028) nesta terça-feira (23), às 20h. A apresentação integra a programação da 25ª edição do Porto Verão Alegre, e os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla, a R$ 60. O repertório consistirá em um mix dos últimos trabalhos do músico, contando com canções do seu último EP, Pandora, faixas de quatro álbuns seus que tiveram edições especiais, e mais.