Dificuldades com viagens de avião são consequências indiretas enfrentadas por pessoas de diferentes regiões após a enchente registrada no Rio Grande do Sul em maio. Muitos enfrentam transtornos para transferir ou cancelar as passagens, opção comum especialmente após a previsão de reabrir o Aeroporto Internacional Salgado Filho apenas em dezembro. Clientes que compraram pacotes com agências online de turismo relatam dificuldade para fazer as alterações. Segundo o Procon de Porto Alegre, número de reclamações aumentou nos últimos dias.