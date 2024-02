A quinta-feira (15) após o feriadão de Carnaval começou com pouco movimento na praia de Capão da Canoa, no Litoral Norte. No começo da manhã, alguns veranistas aproveitavam a faixa de areia para praticar exercícios físicos. O mar chocolatão e perigoso – a bandeira é vermelha na guarita 77 – afasta os banhistas nesta manhã. O mar alto avança até perto das guaritas.