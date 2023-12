Em um dos momentos mais tristes da vida, o cobrador de ônibus aposentado Fernando Campos da Rosa, 69 anos, descobriu-se ator. Pouco tempo depois do falecimento da esposa, a auxiliar de serviços gerais Ana Marisa Perez de Oliveira, 63 anos, por complicações cardíacas e renais, em dezembro do ano passado, ele atendeu a uma sugestão da cunhada. Procurou um programa especializado em atividades para a terceira idade. Começou com exercícios físicos e depois se aventurou na oficina de teatro. Em pleno luto pela despedida da companheira de 30 anos de convivência, encontrou novas amigas e uma animada acolhida.