Não somos caloteiros

O Itamaraty e o Ministério do Planejamento e Orçamento informam nesta semana que, no primeiro semestre de 2024, foram quitados R$ 847 milhões referentes a compromissos do Brasil com organismos internacionais. Destaca-se a quitação integral da contribuição regular às Nações Unidas, no valor de R$ 325 milhões. Trata-se da primeira vez nos últimos 10 anos em que esse pagamento foi quitado na primeira metade do ano.