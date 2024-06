A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e o vereador Roberto Robaina, do mesmo partido, oficiaram o Ministério Público do Estado (MP-RS), pedindo que seja instaurada uma ação civil pública que obrigue a prefeitura da Capital a cadastrar as famílias atingidas pelas enchentes para receber o Auxílio Reconstrução imediatamente.