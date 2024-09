Grêmio precisa repetir o feito de uma sequência positiva do Brasileirão de 2023

Vem aí uma pedra no sapato tricolor. Todo jogo contra o Flamengo nos últimos anos tem sido um Deus nos acuda. Mas um fantasma foi exorcizado no Brasileirão de 2023. Uma virada magnífica na Arena, sem Suárez e com Nathan Fernandes e André Henrique como protagonistas daquela noite. Ali o Grêmio emendava uma sequência de vitórias fundamental para garantir o G4 do Campeonato Brasileiro: Flamengo, América-MG, Coritiba, Bahia e Botafogo.