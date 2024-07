A ansiedade pelos reforços do Grêmio

O dia 10 de julho está se aproximando, e a minha ansiedade vai aumentando. É gritante que precisamos nos reforçar, e muito bem, para encarar o restante da temporada. Na entrevista coletiva após o empate contra o Atlético-GO, fiquei com a impressão de que Renato espera mais do que dois reforços para completar o seu grupo. Recentemente, o presidente Alberto Guerra falou sobre a contratação de um centroavante e de um meia, posições mais carentes do elenco.