Curitiba foi a capital dos gremistas no último sábado (8). Milhares de tricolores de todo o Brasil se encontraram no Couto Pereira para matar a saudade do Grêmio e também dos amigos de arquibancada. Fazia mais de um mês que eu não via o time in loco — o último jogo havia sido a vitória contra o Cuiabá, no dia 20 de abril, na Arena.