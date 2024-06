Poucas vezes nos meus 35 anos de idade eu me irritei tanto com uma escalação do Grêmio antes da partida começar como nesta quarta-feira (19). Ver JP Galvão entre os titulares — mais uma vez — foi um deboche com a cara do torcedor. Eu sei o que ele me entrega, e já são 42 jogos com apenas três gols. O Grêmio não perde por causa dele, mas com certeza deixa de ganhar.