Está na hora de mudar o esquema, Renato!

Eu sei que você gosta de jogar com o homem de área, Renato. Também sei que, no melhor dos mundos, teu time ideal é "bem faceiro", ofensivo, pra frente, e te confesso que eu também gosto. Mas, nesta temporada, eu tenho sentido falta de um Renato mais criativo na hora da montagem do time. Na falta de peças qualificadas, você sempre deu um jeito de jogar com aquilo que tem e, se não te dava resposta, você tinha a ousadia de mudar quantas vezes fosse necessário.