O treinador do Inter mostrou muito ressentimento com as criticas que recebeu da imprensa, após a estreia do Brasileirão contra o Bahia. De certa forma, essa reação é normal, ninguém gosta de ser criticado. Só que o treinador colorado esqueceu que a torcida foi ainda mais rude com o seu trabalho: foi duramente vaiado quando teve seu nome anunciado nos alto falantes.