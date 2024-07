"Será preciso uma agenda mais ambiciosa para o médio prazo", diz especialista em orçamento sobre cortes

Um dos mais respeitados especialistas em orçamento público do Brasil, Felipe Salto considera o anúncio de cortes de R$ 25,9 bilhões "uma boa sinalização", mas recomenda "uma agenda mais ambiciosa" para o curto prazo. Economista-chefe e sócio da gaúcha Warren, Salto já passou pela Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo e comandou a Instituição Fiscal Independente (IFI), cuja missão é exatamente acompanhar as finanças públicas.