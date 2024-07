Por que a trama de Dorival Júnior não empolga

Formado pela UFRGS, Marco Aurélio foi eleito o jornalista do ano, em 2019, pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Tem 25 anos de carreira na crônica esportiva, sendo 18 deles como repórter na Rede Globo. Profissional faz parte do projeto de live stream da Rádio Gaúcha.