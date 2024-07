Roger terá que fazer o caro e acomodado elenco colorado jogar mais futebol

O cenário mostra que Roger Machado é a melhor escolha do Inter para o momento atual. O treinador, que deixou o Juventude, vai chegar ao Beira-Rio com uma vantagem importante em relação aos demais treinadores especulados: ele conhece muito bem o seu novo elenco. Já enfrentou cinco vezes o Colorado na temporada. Impôs ao Inter eliminações no Gauchão e Copa do Brasil.