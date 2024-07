Inter precisa recalcular as prioridades na temporada

No início da temporada o presidente Alessandro Barcellos decretou que o Brasileirão seria a prioridade do Inter. Falou em 38 finais. Claro, que é preciso colocar a variável da enchente de maio e suas consequências na análise. Mas dentro de campo, a cada rodada, o Colorado foi se afastando da briga pelo título tendo tropeços inesperados.



É muito difícil buscar, mesmo tendo dois jogos atrasados. Por isso, é preciso encarar a Copa do Brasil e a Sul-Americana como novos focos. A semana será determinante para o trabalho de Eduardo Coudet nos dois confrontos com o Juventude no mata-mata da competição nacional.