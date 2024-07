Inter chega reforçado para enfrentar o Fluminense

O grande problema que Eduardo Coudet vem encarando no Inter é o considerável número de desfalques. Porém, antes do duelo com o Fluminense, as notícias são boas para o treinador. Wesley e Alario, que estavam fora de combate por suspensão contra o Criciúma ficam, à disposição. Além disso, Bustos também pode retornar na lateral direita. Se não puder, Coudet vai de Igor Gomes.