Grêmio levou um banho de bola do Juventude

O Juventude foi soberano sobre o Grêmio dentro do Alfredo Jaconi, neste domingo (7). A goleada imposta pelo time de Roger Machado na serra gaúcha é o claro sinal do péssimo momento vivido pelo Tricolor no Brasileirão, afundado na zona de rebaixamento. A partir de agora, mais do que nunca, é jogar pelos 45 pontos.



A culpa pela péssima campanha não pode ser colocada apenas na conta de Renato Portaluppi. O treinador até tem algumas escolhas questionáveis. Por exemplo, tirando Marchesín para colocar Rafael Cabral. Mas faltam peças de reposição no elenco.