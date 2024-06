Com um elenco curto, encontrar um substituto para Diego Costa, por um longo período, é um baita desafio para Renato Portaluppi a partir do confronto com o Flamengo. Claro, que a escalação de João Pedro Galvão é a escolha mais simples. Porém, o atacante não deu boa resposta desde que chegou ao Grêmio em agosto do ano passado. Com apenas três gols marcados em 2024, tudo indica que não terá o contrato renovado em julho.