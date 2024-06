A entrada de Rodrigo Ely para jogar como centroavante, na hora do desespero no Gre-Nal, é o retrato atual do Grêmio. Pior ataque do Brasileirão. O fato também escancara um elenco com sérias carências, não supridas pelos dirigentes. Renato Portaluppi olha para o banco e não vê peças de reposição.