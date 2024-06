Eduardo Coudet pode se considerar um treinador bafejado pela sorte no futebol brasileiro. Poucos comandantes no Brasileirão têm tantas opções de peças para montar o ataque como o treinador do Inter. Talvez quem pode estar nessa condição são Tite, no Flamengo, Abel Ferreira, no Palmeiras, e Gabriel Milito, no Atlético-MG.