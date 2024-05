O Inter iniciou 2024 com grande expectativa de voltar a conquistar títulos importantes. A gestão comandada pelo presidente Alessandro Barcellos fez investimentos pesados no elenco. Apesar da campanha ruim no Gauchão, os colorados sonhavam alto. A vinda de Rafael Borré foi a cereja do bolo, para fazer parceria com Enner Valencia no ataque. Mas a fatalidade da trágica enchente que assola o Rio Grande do Sul neste mês de maio acabou atrapalhando os planos.