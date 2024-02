Jogar no Passo D’Areia nunca é fácil. É cansativo e repetitivo ficar citando as dificuldades impostas pelo gramado sintético. O jogo fica complicado para os dois lados. Na noite de domingo (11), Eduardo Coudet colocou em campo uma equipe mista do Inter. Dos titulares, apenas Anthoni, Bustos e Vitão iniciaram o confronto. No decorrer da partida Mercado e Bruno Henrique também foram colocados.