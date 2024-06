Por que o Gre-Nal 442 ganhou tamanho gigante para o Grêmio

Era esperado. Assim que as águas baixassem um pouco e a bola começasse a rolar, a cobrança seria a mesma de antes de 3 de maio, quando a enchente mudou os rumos de Porto Alegre e de boa parte do Rio Grande. Renato sabia disso. Tanto é que, ainda no período de treinos em São Paulo, avisou que o Brasileirão seria de sobrevivência para o Grêmio. Chegou a defender a ideia de abolir o rebaixamento, o que era algo um tanto absurdo.