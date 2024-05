Demorou, mas a CBF atendeu ao pedido de paralisação do Brasileirão encaminhado por Grêmio, Inter e Juventude há 10 dias e engrossado pelo apoio de outros 12 clubes. Assim, com as 15 assinaturas, o presidente Ednaldo Rodrigues, lá da Tailândia, decretou a suspensão das duas próximas rodadas.