Guerra do Chaco deixou quase 100 mil mortos e se tornou o conflito mais sangrento da América do Sul no Século XX. Foram três anos, entre 1932 e 1935, de uma disputa feroz entre Paraguai e Bolívia. Por trás dessa guerra, estavam os interesses de Grã-Bretanha e Estados Unidos, através de suas multinacionais do petróleo.