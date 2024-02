Em um contexto de constante uso de redes sociais e do celular, ficar longe do mundo virtual é algo quase inimaginável. "Desligar", no entanto, como diz a psicóloga e pesquisadora em cyberpsicologia, Andrea Jotta, é fundamental para evitar o uso exagerado e preservar a saúde. Em entrevista ao Timeline desta sexta-feira (23), a profissional salientou que estas tecnologias não são necessárias para a vida, mesmo que sejam importantes.