Fisicamente distante, os protestos de agricultores na Europa têm o potencial de produzir efeitos a serem sentidos de perto pelo agronegócio brasileiro. O primeiro, aponta o coordenador do Centro de Agro Global Insper, Marcos Jank, é o comprometimento do acordo entre União Europeia e Mercosul. O especialista avalia que o acerto entre os dois blocos não deve ser concluído diante do contexto atual — precisa ser referendado individualmente pelos países do bloco, e a França já deixou claro que não pretende fazê-lo. Outro ponto de preocupação vem da ampliação de barreiras não tarifárias por parte do bloco, que é segundo principal destino das exportações agropecuárias do Brasil.