Duas subestações móveis de duas toneladas foram trazidas de caminhão pela CEEE Equatorial para Porto Alegre. Uma delas veio de Tapes e a outro de fora do Estado, mais precisamente de Goiânia (GO). Uma delas foi instalada no bairro São João, em um almoxarifado do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), e a outra na Avenida Voluntários da Pátria, perto da Rua Ramiro Barcelos.