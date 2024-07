Luis Suárez e Nicolás de la Cruz foram os jogadores selecionados pela Associação Uruguaia de Futebol para uma entrevista em Las Vegas na quinta-feira (4), durante a preparação para o jogo contra o Brasil, no sábado (5), pela Copa América. Em um determinado momento da coletiva, um jornalista citou a passagem do atacante pelo Grêmio e perguntou sobre o conhecimento dos dois sobre o futebol brasileiro, já que o meia está no Flamengo.