O Catar surpreendeu e foi o campeão da Copa da Ásia, neste sábado (10)superando seleções mais tradicionais, como Japão e Coreia do Sul. Na final, no Estádio Lusail, o mesmo onde a Argentina foi campeã mundial, bateu a Jordânia por 3 a 1. Akram Afif, atacante do Al Sadd, foi o nome do jogo, com três gols.